Потерявшим интерес к сексу людям дали три совета

Психолог-сексолог центра семейного и сексуального образования Secrets Алина Мурзагалиева рассказала, что можно сделать, если пропало либидо. На эту тему она поговорила с «Лентой.ру».

Прежде всего Мурзагалиева посоветовала людям, потерявшим интерес к сексу, оценить уровень стресса и усталости, так как либидо может пропадать из-за постоянного напряжения. В этом случае, по словам специалистки, необходимо сформировать график работы, встреч, бытовых дел таким образом, чтобы оставалось время на себя и отдых.

Также чтобы восстановить либидо она рекомендовала делать практики расслабления: массаж, водные процедуры, медитативные упражнения. Они позволят снизить уровень стресса, восстановить внутреннее равновесие и улучшить восприятие собственных ощущений. Важно предоставить себе время для отдыха, избегая обязательств, связанных с сексом, и сосредотачиваясь на чувственном комфорте, подчеркнула сексолог.

Еще одна рекомендация Мурзагалиевой — обратить внимание на питание. «Тяжелая еда часто приводит к дискомфорту, и тогда организм фокусируется на переваривании еды и находится в стрессе. Выход прост: вспоминаем про облегченные варианты блюд, овощи и фрукты. Работа с рационом питания способствует восстановлению энергетического баланса», — заверила сексолог.

