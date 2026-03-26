15:38, 26 марта 2026

Врач опроверг три популярных заблуждения о гигиене полости рта

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: diignat / Shutterstock / Fotodom  

Некоторые заблуждения снижают эффективность гигиены полости рта, предупредил научный сотрудник ФГБУ НМИЦ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», глава Ассоциации гигиенистов стоматологических Олесь Шевченко. Три самых популярных мифа об уходе за зубами он опроверг в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Шевченко, многие люди ошибочно полагают, что уход за зубами можно ограничивать только стандартной чисткой щеткой с зубной пастой два раза в день, но на самом деле этого недостаточно. Для полноценного очищения и избавления от зубного налета следует использовать дополнительные средства гигиены — зубную нить и межзубные ершики с тонкой стержневидной основой. Они позволяют качественно очищать труднодоступные участки во рту и замедляют образование налета, который может привести к кариесу.

Еще одним мифом стоматолог назвал отказ от жевательной резинки после еды из-за убеждения, что ее использование повышает кислотность во рту. «Этот миф не имеет научного обоснования. Напротив, согласно исследованиям, во время жевания активно вырабатывается слюна, которая помогает нейтрализовать кислотность после приема пищи, защищая эмаль от воздействия налета и тем самым снижая риск возникновения кариеса», — отметил врач.

Также Шевченко опроверг мнение, что профилактические визиты к стоматологическому гигиенисту — это необязательная процедура, которую можно проходить по желанию. Он объяснил, что регулярные осмотры у специалиста крайне важны, так как они помогают выявлять и устранять проблемы на ранних стадиях.

Ранее терапевт Тамара Кудзиева перечислила главные ошибки, которые люди совершают перед визитом к стоматологу. По ее словам, одна из самых частых ошибок — прием обезболивающих препаратов «на всякий случай» перед визитом.

