Врач предупредила о главных ошибках перед визитом к стоматологу

Стоматолог-терапевт, главный врач ГК «Атрибьют» Тамара Кудзиева перечислила главные ошибки, которые люди совершают перед визитом к стоматологу. О них врач предупредила в разговоре с «Лентой.ру».

По словам специалистки, одна из самых частых ошибок — прием обезболивающих препаратов «на всякий случай» перед визитом. «Обезболивающие могут временно снять симптомы, но они смазывают клиническую картину и мешают точно определить источник боли», — объяснила врач.

Еще одной распространенной ошибкой Кудзиева назвала самостоятельный прием антибиотиков. Она подчеркнула: антибактериальные препараты без назначения врача не устраняют причину зубной боли, зато могут привести к устойчивости бактерий, что усложнит дальнейшее лечение.

Врач добавила, что опасно также стараться терпеть боль до последнего. «Зубная боль редко проходит сама по себе — чаще всего это сигнал воспаления, которое со временем только усиливается», — рассказала Кудзиева.

Также врач призвала не пытаться замаскировать симптомы перед визитом к стоматологу, например, с помощью полосканий, антисептиков или народных средств. Такие меры могут временно уменьшить проявления проблемы, но не устраняют причину и иногда затрудняют постановку точного диагноза, заверила стоматолог.

Ранее стоматолог Джули Чо предупредила, что у любителей кофе могут возникнуть проблемы с зубами. По ее словам, напиток содержит дубильные вещества, окрашивающие эмаль. Этот эффект наиболее выражен у людей, у которых зубная эмаль пористая.