Вынесено решение по жалобе осужденного за некачественные рубашки для МВД

Кассация отклонила жалобу осужденного за некачественные рубашки для МВД

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-гендиректора предприятия «БМФ» Бориса Ляшука, осужденного на шесть лет за поставку в МВД рубашек плохого качества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Кассация не нашла нарушений законодательства для отмены или изменения приговора и оставила его в силе.

Ляшук был приговорен 10 февраля 2025 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере, тогда же был удовлетворен иск МВД на 564 миллиона рублей.

Следствие и суд установили, что в 2017 году МВД и «БМФ» заключили договор на пошив и поставку повседневной одежды для сотрудников органов внутренних дел. Речь шла о более чем 350 тысячах форменных рубашек. В результате они были пошиты из некачественного материала. Это повлекло за собой многомиллионный ущерб для ведомства.

Ранее сообщалось, что в Приморье полиция задержала подозреваемых в вымогательстве у семей бойцов СВО.