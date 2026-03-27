00:45, 27 марта 2026

15-летнего сына миллиардера не стало при неясных обстоятельствах

Сын миллиардера Рональда Перельмана умер в 15 лет
Алиса Дмитриева

Фото: Kristina Bumphrey / Variety via Getty Images

15-летнего Оскара Перельмана, сына инвестора-миллиардера Рональда Перельмана, не стало при неясных обстоятельствах. Об этом пишет Page Six.

Оскар родился в 2010 году и стал первым ребенком Перельмана и его жены Анны Чапман. Мальчика родила суррогатная мать, так как, по словам миллиардера, у них с супругой были некоторые проблемы с естественным зачатием. «Оба давно хотели завести ребенка. Друзья говорят, что никогда не видели Рональда таким счастливым», — сказал источник близкий к семье.

Что именно случилось с Оскаром, неизвестно. Инсайдеры утверждают, что он давно боролся с неким заболеванием, однако официальных подтверждений этому нет. Представители Перельмана отказались от комментариев. «Он был очень добрым и умным мальчиком. Очень умным, как его отец», — заявил источник издания.

83-летний Рональд Перельман сколотил огромное состояние в 1980-х годах благодаря удачным инвестициям. Одними из его самых успешных предприятий считаются его вклады в производителя косметики Revlon. Анна Чапман стала пятой женой инвестора. У него осталось семь детей от всех браков, его младший ребенок родился в 2012 году.

Материалы по теме:
Живешь только дважды Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива» Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
17 января 2019
«Я хотела преподать урок олигарху» Как разводятся богатейшие люди планеты?
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января 2022

Ранее сообщалось, что в Аргентине известной актрисы не стало при загадочных обстоятельствах. Женщину нашли без признаков жизни в междугородном автобусе.

    Последние новости

    Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

    Лавров уличил США в цинизме

    15-летнего сына миллиардера не стало при неясных обстоятельствах

    Лавров рассказал об отношениях Путина и Макрона

    Лавров высказался о снятии санкций с России

    Лавров прокомментировал планы Британии и Франции передать Украине ядерное оружие

    Лавров заявил о попытке рейдерского захвата российских нефтяных компаний

    Лавров прокомментировал ситуацию с российскими нефтяными танкерами

    Очевидцы вспомнили бегство зрителей с первого легального концерта группы «Кино»

    Британская армия выведет из эксплуатации Land Rover

    Все новости
