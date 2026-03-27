15-летнего сына миллиардера не стало при неясных обстоятельствах

Сын миллиардера Рональда Перельмана умер в 15 лет

15-летнего Оскара Перельмана, сына инвестора-миллиардера Рональда Перельмана, не стало при неясных обстоятельствах. Об этом пишет Page Six.

Оскар родился в 2010 году и стал первым ребенком Перельмана и его жены Анны Чапман. Мальчика родила суррогатная мать, так как, по словам миллиардера, у них с супругой были некоторые проблемы с естественным зачатием. «Оба давно хотели завести ребенка. Друзья говорят, что никогда не видели Рональда таким счастливым», — сказал источник близкий к семье.

Что именно случилось с Оскаром, неизвестно. Инсайдеры утверждают, что он давно боролся с неким заболеванием, однако официальных подтверждений этому нет. Представители Перельмана отказались от комментариев. «Он был очень добрым и умным мальчиком. Очень умным, как его отец», — заявил источник издания.

83-летний Рональд Перельман сколотил огромное состояние в 1980-х годах благодаря удачным инвестициям. Одними из его самых успешных предприятий считаются его вклады в производителя косметики Revlon. Анна Чапман стала пятой женой инвестора. У него осталось семь детей от всех браков, его младший ребенок родился в 2012 году.

