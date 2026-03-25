В Аргентине известная актриса Писарро умерла при загадочных обстоятельствах

В Аргентине известной актрисы не стало при загадочных обстоятельствах во время поездки на автобусе. Об этом пишет Need To Know.

55-летнюю Мариану Писарро в бессознательном состоянии обнаружил в салоне водитель междугороднего автобуса Буэнос-Айрас — Посадас. Сначала он решил, что женщина уснула в дороге, и попытался разбудить. Однако Писарро не реагировала, и водитель вызвал скорую. Врачи спасти женщину не смогли.

Писарро была известной театральной актрисой, педагогом и защитницей прав женщин. Она окончила Национальную школу драматического искусства в Буэнос-Айресе и преподавала в Национальном университете провинции Мисьонес. Кроме того, Пасарро открыла школу актерского мастерства в Мексике. Ее деятельность хорошо знали в профессиональных сообществах обеих стран. Ассоциация актеров Аргентины подтвердила случившееся.

Что именно случилось с актрисой, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Бразилии бандиты расправились с известным театральным актером. Мужчина ставил спектакли о жизни бедняков и вел блог, посвященный борьбе с преступностью.