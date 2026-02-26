Реклама

07:00, 26 февраля 2026Из жизни

Бандиты расправились с известным театральным актером на глазах у его семьи

В Бразилии бандиты убили известного актера Феррейру на глазах у его детей
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Artiom Photo / Shutterstock / Fotodom

В Бразилии бандиты расправились с известным театральным актером, который помогал в борьбе с преступностью. Об этом пишет Need To Know.

Нападение на 33-летнего Мойсеса Триндаде Барбоса Феррейру произошло 23 февраля в городе Салвадор, штат Баия. Неизвестные подъехали к дому актера и открыли по нему огонь из автоматического оружия. Покушение произошло на глазах у его детей и родителей. Мужчина получил тяжелые ранения, спасти его медикам не удалось. Полиция ведет поиски преступников.

Феррейра играл в нескольких театральных труппах города, а в 2025 году открыл популярный бар, который стал центром культурной жизни района. Артист с коллегами ставил пьесы, посвященные жизни в бедных районах города. Кроме того, Феррейра вел блог о борьбе с преступностью. «У него было много планов. Мы боролись за то, чтобы как можно больше людей вырвались из мира криминала», — сказал его друг Алан Кардосо.

Ранее сообщалось, что неизвестные расправились с финалисткой конкурса «Мисс Земля Филиппины» 2013 года на глазах у ее детей. Следователи считают, что причиной нападения могли быть мотивы личной мести, а также профессиональная деятельность женщины.

