Неизвестные расправились с королевой красоты на глазах у ее детей

Финалистку конкурса «Мисс Земля Филиппины» 2013 года убили на глазах у ее детей

Неизвестные расправились с финалисткой конкурса «Мисс Земля Филиппины» 2013 года на глазах у ее детей. Об этом сообщает The Philippine Star.

Нападение на 32-летнюю Луллет Джейн Рамило де Гусман произошло в пятницу, 13 февраля. Бывшая королева красоты с тремя детьми села в автомобиль около своего дома в городе Сан-Мануэль. Вскоре рядом остановились двое мужчин на мотоциклах и открыли огонь по машине. Гусман получила тяжелые ранения, спасти ее врачам не удалось.

Полиция начала масштабную операцию по поиску преступников. Следователи считают, что причиной нападения могли быть мотивы личной мести, а также профессиональная деятельность женщины.

Луллет Джейн Рамило де Гусман заняла второе место на конкурсе «Мисс Земля Филиппины» в 2013 году, а также получала призы в отдельных номинациях других международных конкурсов красоты. В последнее время женщина занималась преподаванием.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре неизвестные расправились с бывшей королевой красоты провинции Манаби. Ее спутник и годовалая дочь также получили огнестрельные ранения.