Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:13, 27 марта 2026

Александр Ревва показал внешность отметившей 13-летие дочери

Юморист Александр Ревва показал внешность отметившей 13-летие дочери Амели
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Звезда шоу Comedy Club и участник команды КВН «Утомленные солнцем», юморист Александр Ревва показал внешность отметившей 13-летие дочери Амели. Пост появился в сторис на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летний артист поздравил наследницу с днем рождения, опубликовав совместный снимок с Московской недели моды. Девочка предстала в приталенном розовом платье с пышной юбкой и черными бантами, которое дополнила прозрачной накидкой.

В свою очередь, актер надел кожаную куртку, белую рубашку, джинсы и очки с затемненными линзами. «С днем рождения, моя доченька! Я люблю тебя», — указал он в подписи.

Амели — младшая дочь юмориста и его жены Анжелики Реввы. Также у пары есть дочь Алиса, родившаяся в 2007 году.

В марте сыгравшая лысую проститутку в «Брате-2» актриса Дарья Юргенс показала фото с 22-летней дочерью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok