Экскурсия для депутатов Госдумы в американском Конгрессе попала на видео

The Hill: Конгрессвумен Луна провела экскурсию депутатам Госдумы в Капитолии

Конгрессвумен Анна Паулина Луна провела экскурсию депутатам Государственной думы в Конгрессе США. Об этом сообщает корреспондент парламентской газеты The Hill в своем аккаунте социальной сети X.

На опубликованном видео показана российская делегация, осматривающая залы Капитолия. Также видно, что некоторые парламентарии делали фото. Группу депутатов возглавил заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что депутаты Госдумы перед визитом в США получили установки от президента России Владимира Путина. Представитель Кремля подчеркнул, что возобновление диалога между российскими и американскими законодателями может поспособствовать реанимации отношений двух стран и соответствует интересам как Москвы, так и Вашингтона.