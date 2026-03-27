01:01, 27 марта 2026

Гинекологов подвергли критике за популярный совет женщинам

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Сексолог Ольга Василенко подвергла критике гинекологов за одну рекомендацию, которую они часто дают женщинам на приеме. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Василенко отметила, что гинекологи нередко советуют женщинам заниматься сексом «для здоровья». Однако сексолог утверждает, что на самом деле эта рекомендация не работает. Утверждение о том, что из-за недостатка интима возникают гинекологические заболевания, она назвала мифом.

Также специалистка предупредила, что если «для здоровья» практиковать секс без обязательств, то можно заполучить проблемы с психикой и заразиться инфекциями, передающимися половым путем. «Поэтому секс для здоровья — это когда вы действительно хотели его, получили удовольствие, и это решение было принято не потому, что врач-гинеколог или подружка сказали, что надо бы заняться сексом», — подчеркнула Василенко.

Ранее семейный консультант Аннабель Найт рассказала, как вычислить плохого любовника. Такие люди, по ее словам, избегают разговоров после секса.

    Последние новости

    Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

    Описан ключевой недостаток ноутбуков на Windows

    Учительница совратила 13-летнего школьника и изнасиловала его в машине

    Сальдо заявил о нервозности Зеленского в одном вопросе

    Сборная Украины не сыграет на ЧМ по футболу

    На Ярославском направлении Москвы введут 11 новых электропоездов до конца года

    Иранские военные получили начиненные взрывчаткой консервы с тунцом

    В Венгрии назвали порядок вступления стран в ЕС

    На экс-жену известного футболиста написали заявление в полицию

    Дочь Джонни Деппа расстегнула надетую на голое тело куртку перед камерой

    Все новости
