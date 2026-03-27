15:02, 27 марта 2026

Иностранец прилетел в Россию с драгоценностями на 3,5 миллиона рублей и попался на таможне

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ФТС России

Иностранец прилетел в Россию с драгоценностями на 3,5 миллиона рублей и попался на таможне в аэропорту. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Уточняется, что российские таможенники остановили 50-летнего туриста, прилетевшего из Пекина (Китай), в зоне «зеленого» коридора в ходе выборочного контроля. В кармане его куртки оказались три кольца бренда Messika, одно — производства компании Pasquale Bruni со вставками из бриллиантов, две подвески и пять браслетов Van Cleef & Arpels. Часы TAG Heuer иностранец снял с руки самостоятельно.

В его чемодане сотрудники таможни нашли браслет Bvlgari Serpenti Viper и кольцо Cartier Justeun Clou. Мужчина объяснил, что привез ювелирные украшения по просьбе друга. Экспертиза установила, что они изготовлены из золота 750-й пробы. Часы оказались швейцарского производства. Суммарная стоимость найденного в багаже путешественника составила 3,5 миллиона рублей.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет и штраф до миллиона рублей.

Ранее иностранец попался с украшениями на шесть миллионов рублей в московском аэропорту Шереметьево. У него обнаружили два браслета и кольцо VCA, два кольца BVLGARI и цепочку с кулоном GRAFF.

