Tasnim опубликовало спутниковый снимок трех атакованных самолетов США KC-135

Иран показал спутниковые снимки с подтверждением уничтожения трех американских самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker в результате удара по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Кадры опубликовало агентство Tasnim.

«Спутниковый снимок уничтожения трех самолетов-заправщиков KC-135 и серьезных повреждений нескольких других на американской военной базе в Эль-Хардже», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 марта авиабаза «Принц Султан» в Саудовской Аравии подверглась атаке беспилотников. База является важным логистическим и оперативным узлом для американских военных на Ближнем Востоке.