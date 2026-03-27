07:57, 27 марта 2026

Иранские компании устремились в Россию

«Ведомости»: Число компаний с иранским участием выросло в России в 4,5 раза
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С 2022 года в России в 4,5 раза выросло количество компаний с иранским участием, либо зарегистрированных в Иране. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на расчеты Rusprofile и данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Оказалось, что на 19 марта 2026 года в России зарегистрировано 449 компаний с иранским участием. В конце 2021 года таковых насчитывалось лишь 99. Кроме того, с конца того года граждане и компании этой ближневосточной страны вошли в состав более ста действующих российских бизнесов.

Отмечается, что больше всего ирано-российских компаний заняты лесоматериалами. На второй позиции расположилась торговля зерном, на третьем — фруктами и овощами, а на четвертом — кофе, какао, чаем и пряностями. Пятое место у компаний, деятельность которых касается аренды и управления имуществом.

Материалы по теме:
«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
«Ему нужен триумф»Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
2 марта 2026
«Наша цель — новый миропорядок» Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
«Наша цель — новый миропорядок»Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
3 ноября 2025

Комментируя эту ситуацию, младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский заявил, что специализация иранского бизнеса в целом соответствует основным статьям взаимной торговли двух стран.

Ранее сообщалось, что с начала марта в России подорожали такие иранские товары, как красный и желтый перцы, а также кабачки. Также есть прогнозы, что до лета скоропортящиеся продукты, импортируемые Россией из Ирана, могут подорожать на 10-15 процентов.

