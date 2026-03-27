17:24, 27 марта 2026

Из кранов жителей российского города пошла вода с червями

В Заозерном из кранов жителей пошла вода с червями
Александра Качан (Редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Жители города Заозерный Красноярского края пожаловались на воду с червями, которая идет из кранов в их квартирах. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT Проверка».

По словам собственников, черви начали появляться в 2023 году. С тех пор жильцы не используют воду из-под крана для питья и готовки. Зимой черви исчезают и снова появляются с потеплением. Картриджи для фильтрации приходится менять несколько раз в месяц, однако периодически в воде все равно попадаются черви — прозрачные или белые, длиной до сантиметра.

С проблемой столкнулись в том числе жители частных домов. Собственники неоднократно направляли жалобы в водоканал и управляющие компании, но безрезультатно. В организациях заявили, что вода соответствует нормам.

Экобиологи объяснили, что черви, о которых идет речь — нематоды, живущие в воде и почве. Они питаются бактериями и обычно не опасны для людей, но некоторые виды могут вызывать желудочно-кишечные расстройства.

Ранее жители нескольких районов в Ростове-на-Дону пожаловались на мутную воду зеленоватого оттенка из-под крана.

