09:22, 27 марта 2026

В Кашмире произошло землетрясение

В подконтрольной Пакистану части Кашмира произошло землетрясение магнитудой 5,3
Виктория Клабукова

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

В Кашмире произошла серия землетрясений. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение регистрируют в подконтрольной Пакистану части региона, примерно в 250 километрах от города Баттаграм. Первое из них случилось в полтретьего ночи по местному времени (полпервого ночи по московскому времени). По своей силе оно не превысило магнитуды 4,3. Магнитуда последующих двух толчков достигла отметки 5 по шкале Рихтера, они произошли ближе к десяти часам утра по местному времени (восемь часов утра по Москве). Во всех случаях очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В последний раз сильное землетрясение было зафиксировано в Пакистане в середине февраля. Его магнитуда доходила до 5,8, что сейсмологи оценивают как землетрясение разрушительной силы.

Ранее землетрясение было зафиксировано у побережья Новой Гвинеи, в индонезийской провинции Папуа. Магнитуда сейсмотолчков составила 5,7, а эпицентр располагался в 153 километрах от административного центра провинции, города Джаяпура.

