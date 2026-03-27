Культура
14:43, 27 марта 2026

Лазарев рассказал о первом сексуальном опыте

Сергей Лазарев заявил, что долго не пользовался популярностью среди девушек
Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что не пользовался популярностью в школе. Об этом он рассказал в новом выпуске шоу «Натальная карта».

Артист признался, что был младше всех своих одноклассников, поэтому его не воспринимали всерьез девушки, которые его интересовали. Ситуация начала меняться только во время учебы в институте.

«Мой первый опыт случился достаточно поздно, особенно по нынешним временам», — подчеркнул Лазарев. По его словам, «бурный расцвет» начался в 17 лет, в первые годы существования группы Smash!!.

Известно, что Сергей Лазарев не женат. С 2008 года на протяжении четырех лет он встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой, после расставания пара сохранила дружеские отношения. У артиста двое детей — 11-летний сын Никита и 7-летняя дочь Анна.

Ранее Лазарев посетил могилу своего старшего брата Павла и обратился к фанатам. Он призвал не откладывать жизнь на завтра и не бояться не соответствовать чужим ожиданиям.

