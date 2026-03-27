Медведев ответил на вопрос о выполнении гособоронзаказа

Зампред Совбеза Медведев заявил, что выполнение гособоронзаказа идет по плану

Выполнение гособоронзаказа в России идет по плану. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, его комментарий приводит РИА Новости.

Бывший президент России напомнил, что процедура утверждена действующим верховным главнокомандующим.

«Все идет, как принято говорить, по установленному плану», — подчеркнул Медведев.

До этого президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру контролировать расходование средств, выделяемых на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Кроме того, президент призвал следить за качеством работы предприятий ОПК и соблюдением ими законодательства. Глава государства также подчеркнул, что необходимо устранять избыточные барьеры, которые мешают бизнесу, потому что это крайне важно для экономического суверенитета РФ.