Москвичей предупредили о резком потеплении

Синоптик Ильин: На Москву обрушатся дожди и потепление до плюс 16 градусов

В ближайшие дни на Москву и область обрушатся дожди и резко потеплеет. Об этом предупредил жителей столичного региона синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

Небольшие осадки начнутся уже во второй половине дня пятницы, 27 марта. В основном дожди пройдут на юге региона. Также осадки ожидаются 28 марта, но в первой половине дня. При этом в основном погода в выходные будет облачной.

В ночь на субботу температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов, а днем столбики термометров покажут от плюс 13 до плюс 15 градусов. В воскресенье, 29 марта, метеорологи осадков не ожидают. Ночью не похолодает сильнее чем до плюс 1 градуса, а днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что первые пять дней апреля в Москве будут пасмурными.