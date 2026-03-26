Москвичам рассказали о погоде в начале апреля

Синоптик Позднякова: Начало апреля в Москве будет пасмурным

Первые пять дней апреля в Москве будут пасмурными. О погоде в начале второго месяца весны рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«В отдельные дни может приниматься дождь. Придется ли он на вербное воскресенье, сказать сложно. Но фон температуры остается выше климатической нормы», — отметила синоптик.

Метеоролог добавила, что уже в понедельник, 30 марта, Москва попадет в теплый сектор антициклона. Однако погода в столице будет облачной, возможны небольшие дожди. Поэтому столбики термометров не покажут более плюс 17 градусов.

Ранее Позднякова заявила, что снегопад в первую пятидневку апреля маловероятен. Температура воздуха в эти дни тоже вряд ли опустится ниже нулевой отметки и будет держатся на относительно высоком уровне. В дневные часы, как заверяет синоптик, столбики термометров поднимутся до плюс 10-12 градусов, положительной температура останется и по ночам. При таких показателях выпадение снега маловероятно, подчеркнула метеоролог.