Синоптик Леус: Дождь в Москве начнется 27 марта во второй половине дня

В конце рабочей недели на Москву прольется дождь. Своим прогнозом в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Осадки в столичный регион принесет атмосферный фронт, надвигающийся с юго-востока, благодаря которому в городе закончится двухнедельный засушливый период. Дождь ожидается в пятницу, 27 марта, во второй половине дня. Дожди будут небольшими, локальными и не будут сопровождаться похолоданием. Столбики термометров в этот день будут также держатся у отметки в плюс 11-13 градусов в Москве и плюс 10-15 градусов в Подмосковье.

Небольшие дожди продолжатся и на выходных. Они пройдут в субботу ночью и утром. В ночные часы температура будет варьироваться от плюс 3 до плюс 5 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 12-14 градусов.

Пасмурной погодой начнется в Москве и апрель. В первую пятидневку в столице будет дождливо, придутся ли дожди на вербное воскресенье, пока синоптики сказать затрудняются. Температура при этом будет превышать климатическую норму.