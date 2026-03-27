11:35, 27 марта 2026

Мужчины и женщины рассказали о глупых секретах от партнеров

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CokaPoka / Shutterstock / Fotodom

Женщины и мужчины рассказали о самых глупых, на их взгляд, тайнах, которые они хранят в тайне от партнеров. Своими секретами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина признался, что ему очень не нравилась лампа его новоиспеченной супруги. Когда та захотела принести ее в их общий дом, он решился на обман.

Я пошутил, что у меня иррациональный страх перед лампами. Она восприняла шутку всерьез, и я не стал ее поправлять. Мы купили дом, и нужно добавить несколько ламп, чтобы сделать его светлее. Теперь она постепенно заново приучает меня к лампам, и я значительно продвинулся в преодолении «страха»

Tiny_Reindeer_3614пользователь Reddit

Другого пользователя партнерша хотела порадовать чизкейком, когда тот восстанавливался после операции. Себе девушка заказывать чизкейк не стала, и партнер предложил ей взбитые сливки с поверхности чизкейка, сказав, что якобы не любит их.

Она пришла в восторг и сказала: «О, это прекрасно. Потому что я обожаю взбитые сливки». Теперь мы женаты, и всякий раз, как я ем десерт со взбитыми сливками, она приходит в восторг, потому что я угощаю ее. Думаю, что отказ от взбитых сливок того стоит

AscendingAgainпользователь Reddit
Материалы по теме:
Медбрат задает людям на улицах неожиданные вопросы. Как благодаря незнакомцам он нашел рецепт счастья и прославился?
Медбрат задает людям на улицах неожиданные вопросы.Как благодаря незнакомцам он нашел рецепт счастья и прославился?
8 января 2022
«Меня от него передергивает» Как фотограф с редкой болезнью стал звездой реалити-шоу и заставил зрителей себя ненавидеть
«Меня от него передергивает»Как фотограф с редкой болезнью стал звездой реалити-шоу и заставил зрителей себя ненавидеть
11 января 2022

Еще одна пользовательница 20 лет хранит от мужа тайну о своей любимой собаке.

В начале наших отношений мы разговорились о питомцах, и я рассказала о своей собаке, совершенно забыв, что ее не стало несколько лет назад. Потом я не хотела, чтобы он считал меня чудачкой, вспомнившей о кончине собаки через месяц. Прошло 20 лет, а я все еще нервничаю каждый раз, когда кто-то упоминает об этой собаке в присутствии мужа

VoiceElectronic840пользовательница Reddit

Ранее пользователи сети рассказали об опыте, который считают самым страшным в жизни. Один мужчина вспомнил о пережитой в 14 лет стрельбе в школе.

