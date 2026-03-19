Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:39, 19 марта 2026

Мужчины и женщины рассказали о самом страшном опыте в жизни

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
СюжетСтрельба в школе

Фото: Master1305 / Shutterstock / Fotodom  

Пользователи сети рассказали об опыте, который считают самым страшным в жизни. Тревожными воспоминаниями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина вспомнил о пережитой в 14 лет стрельбе в школе. Когда раздались выстрелы, его учитель, ветеран войны во Вьетнаме, забаррикадировал дверь в класс шкафом и выключил свет.

В классе было три мальчика, включая меня, и около 15 девочек. «Джентльмены, не могли бы вы подойти сюда?» — сказал учитель. Он переломил две линейки пополам под углом, чтобы у них были заостренные концы, и вручил каждому из мальчиков по половинке. Мы стояли у двери в полной темноте и держали в руках по обломку линейки до приезда полиции. Это были самые долгие три часа в моей жизни

Sketti-Osпользователь Reddit

Для многих самым страшным воспоминанием стала кончина близких — внезапная или последовавшая за долгой мучительной болезнью.

Моя тетя уходила тяжело. У нее были муковисцидоз и анорексия. Она была ходячим скелетом, опутанным проводами и подключенным к кислородному баллону. В последний раз, когда я ее видела, она попросила меня вздремнуть рядом с ней. Она казалась такой усталой, но все еще полной любви ко мне. Мне тогда было 8 или 9 лет, и я боялась ее, ведь она уже не была той тетей, которую я помнила, когда она жила с нами

TallyTruthzпользовательница Reddit
Материалы по теме:
Взрыв из прошлого Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
26 февраля 2019
«Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя» Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
23 октября 2019

Некоторые пользователи с ужасом думают о перенесенных операциях.

Операция по лазерной коррекции зрения была довольно страшной. Сперва все потемнело, когда лазер разрезал мне глаз, а потом я наблюдал, как палец доктора приближался к глазу, отодвигая кожу. И все же не носить контактные линзы — это здорово!

SimplyStevie07пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины поделились страданиями, которые вынуждены держать в тайне от своих близких. Одна женщина после кончины не воспитывавшего ее отца получила в распоряжение его имущество и, вскрыв сейф, сделала ужасную находку — конверт с собственными фотографиями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Ухудшились прогнозы о будущем экономики еврозоны

    Миллиардные долги по зарплатам погасили в России в 2025 году

    Война в Иране ударила по рядовым американцам

    Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

    Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

    Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

    В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

    Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

    Генсек ООН обратился к США, Израилю и Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok