На экс-жену известного футболиста написали заявление в полицию

01:10, 27 марта 2026

На экс-жену известного футболиста Погребняк написали заявление в полицию
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Мария Погребняк. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогера Марию Погребняк, бывшую супругу футболиста Павла Погребняка, доставили в отделение полиции после того, как мужчина, которого она якобы сбила на автомобиле, написал на нее заявление. Об этом экс-жена спортсмена рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Марии, сотрудники правоохранительных органов остановили ее, сообщив, что ее машина находится на особом контроле, после чего сопроводили в отдел. Там выяснилось, что мужчина, участвовавший в инциденте 4 марта, подал заявление и приложил справку об ушибе грудной клетки.

Напомним, 4 марта, как ранее сообщала блогер, незнакомец сначала обвинил ее в наезде, а после приезда полиции заявил, что претензий не имеет, сославшись на скачок давления. Очевидцы утверждали, что мужчина пытался получить от Погребняк деньги. Инцидент тогда урегулировали на месте.

Однако 7 марта, по словам Погребняк, тот же гражданин написал официальное заявление. Сотрудники полиции пытались связаться с блогером, но не смогли, после чего ее автомобиль был объявлен в розыск. В отделении Мария предоставила записи с камер видеонаблюдения, после чего ее отпустили. Сама блогер считает, что мужчина пытается таким способом заработать.

