Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:40, 27 марта 2026Мир

Нападение на «Русский дом» в Праге назвали терактом

Россотрудничество: Нападение на «Русский дом» в Праге является терактом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Нападение на «Русский дом» в Праге представляет собой спланированную террористическую атаку. Таким образом замглавы Россотрудничества Павел Шевцов прокомментировал инцидент, его слова приводит РИА Новости.

«Мы это воспринимаем как террористическую атаку против нашего центра Россотрудничества, против российской собственности. Это была спланированная, целенаправленная атака», — отметил он.

Шевцов добавил, что Россотрудничество с помощью российского посольства находится в контакте с местными властями, чтобы найти и призвать к ответственности причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что неизвестные атаковали культурный центр «Русский дом» в Праге, бросив в окна библиотеки бутылки с зажигательной смесью. Уточняется, что три из шести коктейлей Молотова не взорвались.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok