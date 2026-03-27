«Русский дом» в Праге забросали бутылками с зажигательной смесью

Неизвестные атаковали культурный центр «Русский дом» в Праге, бросив в окна библиотеки бутылки с зажигательной смесью. Три из шести коктейлей Молотова не взорвались, сообщил RT руководитель учреждения Игорь Гиренко.

«Сложно представить, какими были бы последствия, если бы замысел этих нелюдей удался», — сказал Гиренко. Он отметил, что время для нападения выбрано не случайно: на сегодня было запланировано заключительное мероприятие Дней русской культуры.

Руководитель центра назвал произошедшее покушением на культуру и выразил надежду, что чешские правоохранители найдут и накажут исполнителей.

Ранее Израиль атаковал партнерский Русский дом в Ливане. Здание оказалось полностью разрушено. В результате никто не пострадал, так как люди заранее покинули помещения, когда началась война.