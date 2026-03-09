Реклама

16:25, 9 марта 2026Мир

Израиль ударил по Русскому дому

Глава Россотрудничества Примаков: Израиль нанес удар по Русскому дому в Ливане
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Израиль атаковал партнерский Русский дом в Ливане. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Израильская авиация нанесла удар по партнерскому Русскому дому в ливанском городе Набатия. Директор культурного центра Асаад Дия жив, в безопасности. Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован», — отметил руководитель организации.

Примаков добавил, что Русский дом в Бейруте находится на связи с коллегами из Ливана. Также ожидается публикация официального заявления Россотрудничества с комментариями об инциденте.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении ограниченной наземной военной операции на юге Ливана против шиитского движения «Хезболла».

