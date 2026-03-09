Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:29, 9 марта 2026Мир

Русский дом в Ливане оказался полностью уничтожен после атаки Израиля

Директор центра Асаад Дия: Русский дом в Ливане уничтожен после ударов Израиля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Русский дом в Ливане был уничтожен ударами Израиля. Об этом сообщил директор центра Асаад Дия, передает РИА Новости.

«Здание полностью разрушено от вчерашнего удара. Здание было абсолютно пустое, все уехали, когда началась война», — сообщил он.

Дия рассказал, дом культуры активно приступил к работе в 2004 году и с этого времени занимался разнообразной гуманитарной деятельностью. В частности, центр помогал малоимущим семьям, организовывал курсы русского языка, рисования и танцев для детей. Также в здании находилась большая библиотека.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Израиль атаковал партнерский Русский дом в ливанском городе Набатия. Он подчеркнул, что никакой военной деятельности в культурном центре не происходило, и удар не был ничем спровоцирован.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Русский дом в Ливане оказался полностью уничтожен после атаки Израиля

    Названа сумма выплаты Украины по долгу перед МВФ

    Вопросы про подорожание бензина посоветовали задать «другому Дональду»

    Иран ударил сверхтяжелыми ракетами по объектам США и Израиля

    Сенатор предложил ограничить прибыль агрегаторов такси

    В России отреагировали на уничтожение Израилем Русского дома культуры в Ливане

    Мечтавшие создать приют для животных влюбленные случайно купили дом с ничейными кошками

    Израиль ударил по Русскому дому

    Долиной пришлось усилить охрану после скандала с квартирой

    Зеленский назвал число обратившихся к Украине за помощью стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok