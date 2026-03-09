Русский дом в Ливане оказался полностью уничтожен после атаки Израиля

Директор центра Асаад Дия: Русский дом в Ливане уничтожен после ударов Израиля

Русский дом в Ливане был уничтожен ударами Израиля. Об этом сообщил директор центра Асаад Дия, передает РИА Новости.

«Здание полностью разрушено от вчерашнего удара. Здание было абсолютно пустое, все уехали, когда началась война», — сообщил он.

Дия рассказал, дом культуры активно приступил к работе в 2004 году и с этого времени занимался разнообразной гуманитарной деятельностью. В частности, центр помогал малоимущим семьям, организовывал курсы русского языка, рисования и танцев для детей. Также в здании находилась большая библиотека.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Израиль атаковал партнерский Русский дом в ливанском городе Набатия. Он подчеркнул, что никакой военной деятельности в культурном центре не происходило, и удар не был ничем спровоцирован.