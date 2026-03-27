Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:06, 27 марта 2026Мир

Наземную операцию США в Иране описали фразой «смертельная ловушка»

Дэвис: Иран может использовать наземную операцию США в качестве ловушки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран может позволить американским военнослужащим высадиться на своей территории, чтобы впоследствии использовать их наземную операцию в качестве ловушки. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее», — написал он.

Американский военный отметил, что тактика Тегерана заключается в достижении победы, избегая поражения. «Она заключается в том, чтобы позволить американским военным высадиться, медленно истощать живую силу и ресурсы, а затем лишь ждать, пока иссякнет политическая воля Вашингтона, — так же, как было в предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке», — заключил он.

Ранее стало известно, что Иран не намерен завершать военные действия против США и Израиля. «Иран в настоящий момент достиг ряда целей в своей операции возмездия, однако, если США и израильтяне хотят выйти из войны, то мы к этому вовсе не готовы», — говорится в материале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok