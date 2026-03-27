Наземную операцию США в Иране описали фразой «смертельная ловушка»

Дэвис: Иран может использовать наземную операцию США в качестве ловушки

Иран может позволить американским военнослужащим высадиться на своей территории, чтобы впоследствии использовать их наземную операцию в качестве ловушки. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Иран готовит смертельную ловушку для американских сухопутных войск в Ормузском проливе и ждет, чтобы Вашингтон попался в нее», — написал он.

Американский военный отметил, что тактика Тегерана заключается в достижении победы, избегая поражения. «Она заключается в том, чтобы позволить американским военным высадиться, медленно истощать живую силу и ресурсы, а затем лишь ждать, пока иссякнет политическая воля Вашингтона, — так же, как было в предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке», — заключил он.

Ранее стало известно, что Иран не намерен завершать военные действия против США и Израиля. «Иран в настоящий момент достиг ряда целей в своей операции возмездия, однако, если США и израильтяне хотят выйти из войны, то мы к этому вовсе не готовы», — говорится в материале.