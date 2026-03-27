Иран не захотел прекращать военные действия против США и Израиля

РИА Новости: Иран не намерен заканчивать военные действия против США и Израиля

Иран не намерен прекращать военные действия против США и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Исламской Республике Иран (ИРИ).

«Иран в настоящий момент достиг ряда целей в своей операции возмездия, но если США и израильтяне хотят выйти из войны, то мы к этому вовсе не готовы», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что военные базы США на Ближнем Востоке понесли серьезные потери во время военного конфликта с Ираном. Сообщается, что ущерб и стоимость замены уничтоженной или поврежденной техники составили от 1,4 до 2,9 миллиарда долларов. В результате иранских ударов и боевых инцидентов США потеряли истребители F-15E Strike Eagle и F-35A, самолет-заправщик KC-135 и десятки беспилотников MQ-9 Reaper. Повреждения получили авианосец USS Gerald R. Ford и дорогостоящие радары системы противоракетной обороны (ПРО) в Иордании и Катаре.