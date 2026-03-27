Подсчитаны потери США в конфликте с Ираном

WSJ: Пентагон потерял технику на миллиарды долларов в Иране

Американские военные базы на Ближнем Востоке понесли значительные потери в ходе боевых действий с Ираном, начавшихся более трех недель назад. По оценкам Элейн Маккаскер, высокопоставленного чиновника Пентагона по бюджетным вопросам во время первой администрации Трампа, которая отслеживает стоимость конфликта для Американского института предпринимательства, ущерб и стоимость замены уничтоженной или поврежденной техники составили от 1,4 до 2,9 миллиарда долларов, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В результате иранских ударов и боевых инцидентов США потеряли несколько истребителей F-15E Strike Eagle и F-35A, самолет-заправщик KC-135, а также более десятка беспилотников MQ-9 Reaper. Повреждения получил авианосец USS Gerald R. Ford, на котором произошел пожар, и дорогостоящие радары системы противоракетной обороны (ПРО) в Иордании и Катаре.

Пентагон, вероятно, включит эти потери в запрос на дополнительное финансирование в размере 200 миллиардов долларов, направленный в Белый дом. Часть уничтоженной техники, например, беспилотники MQ-9 и заправщики KC-135, снята с производства, что потребует замены на более современные и дорогие модели.

Ранее военный блогер Сергей Колясников заявил, что финансовые потери Военно-воздушных сил (ВВС) США в войне с Ираном превысили миллиард долларов. По его подсчетам, с 20 февраля иранские силы противовоздушной обороны (ПВО) повредили истребитель F-35, истребитель F/A-18 Hornet. Три истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты кувейтскими войсками в результате дружественного огня.

12 ударно-разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper были уничтожены в воздухе. Один вертолет UH-60 Black Hawk поврежден беспилотником на авиабазе. Один лайнер-заправщик KC-135 уничтожен при столкновении в воздухе, в том же инциденте еще один такой же борт получил повреждения. Пять KC-135 были повреждены при ударах Ирана по авиабазе.

Самым дорогим в этом списке указан F-35 — его стоимость оценивается в 110 миллионов долларов. Потеря трех F-18 обошлась американским военным в 270 миллионов долларов.