Подсчитаны потери ВВС США от войны в Иране

08:36, 26 марта 2026

Колясников: ВВС США потеряли авиации на миллиард долларов на войне в Иране
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Финансовые потери Военно-воздушных сил (ВВС) США в войне с Ираном превысили миллиард долларов. Такую оценку привел военный блогер Сергей Колясников в своем Telegram-канале.

По его подсчетам, с 20 февраля иранские силы противовоздушной обороны (ПВО) повредили истребитель F-35, истребитель F/A-18 Hornet. Три истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты кувейтскими войсками в результате дружественного огня.

12 ударно-разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper были уничтожены в воздухе. Один вертолет UH-60 Black Hawk поврежден беспилотником на авиабазе. Один лайнер-заправщик KC-135 уничтожен при столкновении в воздухе, в том же инциденте еще один такой же борт получил повреждения. Пять KC-135 были повреждены при ударах Ирана по авиабазе.

Самым дорогим в этом списке указан F-35 — его стоимость оценивается в 110 миллионов долларов. Потеря трех F-18 обошлась американским военным в 270 миллионов долларов.

Ранее журналист The Wall Street Journal (WSJ) Алекс Уорд сообщил, что США могут начать наземную операцию в Иране в ближайшее время. Он рассказал, что на это «очень явно намекают» несколько конгрессменов-республиканцев.

