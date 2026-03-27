12:41, 27 марта 2026

Назван крайний срок истощения военного бюджета Киева

Bloomberg: Киев может остаться без средств для боевых действий через два месяца
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Украина рискует остаться без финансирования для ведения боевых действий в ближайшие два месяца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки украинских и зарубежных официальных лиц.

По данным источников, располагающих конфиденциальной информацией, Киеву сможет покрывать текущие расходы только до июня. «Поддержка западных союзников была критически важна для поддержания боеспособности страны на протяжении более четырех лет полномасштабного вторжения», — отмечается в публикации.

Ключевые доноры Украины не могут согласовать выделение десятков миллиардов евро помощи из-за ряда накопившихся факторов. В материале подчеркивается, что именно помощь партнеров позволяла Киеву продолжать оборону на протяжении всего конфликта.

Ранее издание «Украинская правда» заявило, что Украина может получить дополнительные средства финансирования через программу создания совместных предприятий Build with Ukraine. Таким образом, как указано в статье, Киев якобы сможет избавиться от мнения о том, что украинцы живут за счет европейских налогоплательщиков.

