Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:33, 27 марта 2026РоссияЭксклюзив

Названы категории россиян с пенсией больше 100 тысяч рублей

Депутат Бессараб: Матери-героини могут получать пенсию больше 100 тысяч
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Матери-героини могут получать пенсии выше 100 тысяч рублей, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также рассказала, что большие пенсии в России получают герои труда, герои России, военные пенсионеры.

«Больше 100 тысяч рублей могут получать матери-героини. Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день, — сказала депутат. — Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же».

Кроме того, на большие выплаты, по ее словам, могут рассчитывать герои труда, герои России. Одни из самых высоких пенсий, как рассказала Бессараб, у военных пенсионеров, средняя выплата там — более 46 тысяч рублей.

«Что касается пенсий в принципе, они зависят от размера индивидуальных пенсионных взносов. Доход также можно увеличить на 40 процентов, если проработать дополнительно пять лет. Кроме того, сделать пению больше можно за счет индивидуальных накоплений», — добавила политик.

Ранее сообщалось, что в январе средний размер назначенных пенсий достиг 25 255 рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла на девять процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok