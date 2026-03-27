Депутат Бессараб: Матери-героини могут получать пенсию больше 100 тысяч

Матери-героини могут получать пенсии выше 100 тысяч рублей, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также рассказала, что большие пенсии в России получают герои труда, герои России, военные пенсионеры.

«Больше 100 тысяч рублей могут получать матери-героини. Это не только дополнительное материальное обеспечение, но и стаж: набрать его сегодня можно только ухаживая за детьми, если до этого женщина проработала хотя бы один день, — сказала депутат. — Причем, если рождается двойня, стаж суммируется, и год ухода идет за два. Если тройня — так же».

Кроме того, на большие выплаты, по ее словам, могут рассчитывать герои труда, герои России. Одни из самых высоких пенсий, как рассказала Бессараб, у военных пенсионеров, средняя выплата там — более 46 тысяч рублей.

«Что касается пенсий в принципе, они зависят от размера индивидуальных пенсионных взносов. Доход также можно увеличить на 40 процентов, если проработать дополнительно пять лет. Кроме того, сделать пению больше можно за счет индивидуальных накоплений», — добавила политик.

Ранее сообщалось, что в январе средний размер назначенных пенсий достиг 25 255 рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла на девять процентов.