Назван максимальный размер пенсии россиян

Профессор Сафонов назвал пределом страховой пенсии для россиян 67 тысяч рублей

Максимальный размер страховой пенсии для россиян составляет 67 тысяч рублей. Для получения такой выплаты необходимо набрать 400 пенсионных баллов. Об этом в комментарии ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Наибольшее количество баллов возможно получить только в том случае, если иметь 40 лет стажа и неизменно получать зарплату более 250 тысяч рублей в месяц. При этом Сафонов уточнил, что максимальный размер пенсии может возникнуть только в северных регионах.

Представители некоторых профессий могут иметь значительно более высокий уровень пенсии, однако в этом случае речь идет о социальной пенсии за выслугу лет, а не страховой.

Например, у летчиков-испытателей она может превышать 100 тысяч рублей при 25 годах стажа у мужчин и 20 годах у женщин, а также зарплате не менее 120 тысяч рублей в месяц. У военнослужащих пенсию в 100 тысяч рублей могут иметь только генерал-полковники и генералы армии.

Ранее сообщалось, что в январе средний размер назначенных пенсий достиг 25 255 рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла на девять процентов.