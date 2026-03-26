Назван максимальный размер пенсии россиян

10:04, 26 марта 2026

Профессор Сафонов назвал пределом страховой пенсии для россиян 67 тысяч рублей
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Максимальный размер страховой пенсии для россиян составляет 67 тысяч рублей. Для получения такой выплаты необходимо набрать 400 пенсионных баллов. Об этом в комментарии ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Наибольшее количество баллов возможно получить только в том случае, если иметь 40 лет стажа и неизменно получать зарплату более 250 тысяч рублей в месяц. При этом Сафонов уточнил, что максимальный размер пенсии может возникнуть только в северных регионах.

Представители некоторых профессий могут иметь значительно более высокий уровень пенсии, однако в этом случае речь идет о социальной пенсии за выслугу лет, а не страховой.

Например, у летчиков-испытателей она может превышать 100 тысяч рублей при 25 годах стажа у мужчин и 20 годах у женщин, а также зарплате не менее 120 тысяч рублей в месяц. У военнослужащих пенсию в 100 тысяч рублей могут иметь только генерал-полковники и генералы армии.

Ранее сообщалось, что в январе средний размер назначенных пенсий достиг 25 255 рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма выросла на девять процентов.

