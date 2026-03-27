06:22, 27 марта 2026Мир

Названы предоставившие США территорию для ударов по Ирану страны

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Пять арабских государств Персидского залива предоставили США территорию для нанесения ударов по территории Ирана. Такое число назвало агентство Tasnim со ссылкой на источник в разведке.

По информации агентства, свои территории и воздушное пространство предоставили Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт. Кроме того, в указанных государствах находятся военные базы США, которые также использовались для ударов по Ирану.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Израиль сейчас понимают, что заблуждались в возможности проведения быстрой операции против Ирана.

    Последние новости

    Трамп отложил удары по энергетике Ирана на десять дней. Что заставило президента США передумать?

    Додик оценил последствия западных санкций

    Названы категории россиян с пенсией больше 100 тысяч рублей

    Дорогой и дешевый iPhone сравнили

    Марка Changan объявила цены на новый дальнобойный кроссовер

    В Москве пройдет масштабная акция «Ночь театров»

    Смертность на Украине превысила рождаемость

    Названы предоставившие США территорию для ударов по Ирану страны

    Зарабатывающий десятки миллионов рублей бездельник раскрыл секрет своего успеха

    Рубио раскрыл возможный срок открытия Ормузского пролива

    Все новости
