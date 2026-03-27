ФОМ: Работу Путина на посту президента одобряют 76 % россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 76 процентов россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 10 процентов опрошенных, еще 14 процентов не определились. О доверии к главе государства также заявили 76 процентов респондентов. Не доверяют президенту 13 процентов, оставшиеся 11 процентов затруднились с ответом на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 20 по 22 марта в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал россиян и Владимира Путина «крепким орешком» для Запада. По его словам, западные страны «думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства», а потом наткнулись на российского лидера.