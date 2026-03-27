Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:23, 27 марта 2026

Обновился рейтинг Путина среди россиян

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 76 процентов россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения о деятельности Путина придерживаются 10 процентов опрошенных, еще 14 процентов не определились. О доверии к главе государства также заявили 76 процентов респондентов. Не доверяют президенту 13 процентов, оставшиеся 11 процентов затруднились с ответом на вопрос.

Как уточнил ФОМ, опрос проводился с 20 по 22 марта в 97 населенных пунктах 51 региона России. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек старше 18 лет. Статистическая погрешность полученных данных не превышает 3,6 процента.

Ранее президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал россиян и Владимира Путина «крепким орешком» для Запада. По его словам, западные страны «думали, что могут легко сменять президентов, разрушать государства», а потом наткнулись на российского лидера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok