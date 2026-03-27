Россия
10:21, 27 марта 2026Россия

Одну группу россиян предложили отправлять на удаленку весной

Депутат Маркаров предложил отправлять на удаленку россиян с аллергией весной
Майя Назарова

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Одну группу россиян предложили отправлять на удаленку весной. Депутат Самарской губернской думы Роман Маркаров пояснил, что речь о соотечественниках, которые страдают от аллергии, передает «Абзац».

Парламентарий отметил, что этой весной, по прогнозам экспертов, ожидается пик пыльцы, что может обернуться настоящим испытанием для аллергиков.

Маркаров указал, что предлагаемая мера поможет сохранить россиянам с поллинозом заработную плату. Сейчас, по его словам, многие такие сотрудники вынуждены брать отгулы и больничные.

Помимо сезонной удаленки депутат отметил необходимость системных мер, таких как грамотное озеленение городов, обеспечение доступности современной терапии для аллергиков, а также создание необходимых условий для сдачи экзаменов школьниками и студентами. Все эти шаги, как утверждает парламентарий, направлены на то, чтобы сделать жизнь граждан более комфортной и снизить их нагрузку.

Ранее врач-аллерголог Оксана Кузнецова рассказала, какие растения не представляют опасности для аллергиков и что делать, чтобы предотвратить приступ аллергии на даче. По ее мнению, к таковым относятся калина, кизильник и барбарис.

