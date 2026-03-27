ООН приняла меры по Ормузскому проливу

Генсек ООН Гутерриш учредил целевую группу по Ормузскому проливу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш учредил целевую группу по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь учредил целевую группу, которую возглавит исполнительный директор Управления по обслуживанию проектов Жорже Морейра да Силва», — подчеркнул представитель главы ООН.

По словам Дюжаррика, приоритетом группы является разработка и предложение технических механизмов для «удовлетворения гуманитарных целей в Ормузском проливе».

Ранее экипажи еще двух иностранных судов отказались проходить через Ормузский пролив из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны Ирана.