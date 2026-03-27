ООН приняла меры по Ормузскому проливу

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:29, 27 марта 2026Мир

Генсек ООН Гутерриш учредил целевую группу по Ормузскому проливу
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш учредил целевую группу по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генсека организации Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь учредил целевую группу, которую возглавит исполнительный директор Управления по обслуживанию проектов Жорже Морейра да Силва», — подчеркнул представитель главы ООН.

По словам Дюжаррика, приоритетом группы является разработка и предложение технических механизмов для «удовлетворения гуманитарных целей в Ормузском проливе».

Ранее экипажи еще двух иностранных судов отказались проходить через Ормузский пролив из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok