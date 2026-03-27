Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 27 марта 2026Мир

Военную операцию Трампа в Иране признали провалом

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Политика президента США Дональда Трампа в Иране является провалом, поскольку он не уверен в своих же целях этой военной кампании. Такое мнение выразил бывший американский посол в Израиле при Джордже Буше-младшем Дэниэл Курцер, его слова приводит The New York Times (NYT).

«Трамп говорит, что хочет деэскалации, но понимает ли он вообще, что это значит? 15 требований, которые он выдвинул Тегерану, бесперспективны, поскольку они фактически потребуют от Ирана отказаться от всего», — заявил бывший дипломат.

Курцер также обвинил Трампа в том, что тот отстранил от дел карьерных дипломатов, сократил ключевые должности в сфере разработки внешней политики и «в значительной степени передал ближневосточную политику в руки спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера». По его мнению, такой подход оставил главу Белого дома без квалифицированных групп экспертов, которые могли бы помочь ему выйти из нынешнего кризиса.

«Если вы ослабили Госдепартамент, существенно сократили численность Совета национальной безопасности и уволили некоторых из своих ведущих генералов, и если большая часть ваших действий продиктована политической лояльностью, то, возможно, у вас просто нет того запаса экспертных знаний, на который можно было бы опереться», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин указал, что стороны, вовлеченные в конфликт на Ближнем Востоке, сами не могут спрогнозировать его последствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok