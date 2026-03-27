Отар Кушанашвили пожалел Губина

Ведущий Кушанашвили назвал Андрея Губина психически ненормальным человеком

Известный российский телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что ему жаль певца Андрея Губина. В беседе с YouTube-каналом «Не стой на месте» он выразил мнение, что артиста сломил успех.

По словам Кушанашвили, популярность сильно давит на людей. «Вот пример, как успех берет человека, сгибает его в три погибели и человек физически и психически не выдерживает», — сказал ведущий, говоря о Губине. Он также завил, что на пике своей карьеры певец нередко жаловался на постоянные поездки из-за гастролей.

Кроме того, Кушанашвили назвал Губина психически ненормальным человеком. «Мне очень жаль, что это случилось именно с Губиным. С парнем, который был очень красив, очень умен», — добавил он.

Ранее Губин в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Певец заявил, что испытывает сильные боли и ему трудно подняться с кровати.

Губин неоднократно рассказывал, что борется с тяжелой болезнью, из-за которой он отказался от публичного образа жизни. В частности, певец жаловался на сильные боли. Врачи диагностировали у артиста двустороннюю прозопалгию. При этом некоторые психиатры, оценив высказывания Губина, предположили, что певец может быть болен психически.