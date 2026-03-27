Отец вернулся домой в московскую квартиру и застал сына с незнакомцем

МВД: Москвич застал дома сына с незнакомцем, вскрывшим сейф с 1,5 млн рублей

В Москве 49-летний мужчина, внезапно вернувшись домой, застал сына в компании незнакомца с болгаркой. Задержанный объяснил прибывшим полицейским, что он делал в чужой квартире. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в столичном главке МВД России.

На кадрах молодой человек говорит, что он получил задание приехать на адрес по улице Маломосковская, чтобы помочь подростку открыть сейф. По дороге он купил болгарку, у подъезда его встретил парень и вместе они поднялись в квартиру. Там молодой человек вскрыл сейф, забрал деньги, пересчитал и ждал дальнейших указаний, но тут пришел отец подростка. Задержанный признал вину.

Им оказался 21-летний житель подмосковного города Раменское. Ему позвонили мошенники и убедили в необходимости задекларировать сбережения. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Москве футболист Даниил Секач прибыл по указанному мошенниками адресу, там его встретила дочь хозяйки, которая показала ему сейф с деньгами и ценностями. Спортсмен вскрыл его, похитил деньги, а затем расправился с внезапно вернувшейся домой предпринимательницей. Спортсмен сутки удерживал ее дочь в квартире и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.