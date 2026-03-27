11:10, 27 марта 2026

Отношения России и Китая описали фразой Конфуция

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Китайско-российское взаимодействие достигло зрелости и устойчивости. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, процитировав древнего философа Конфуция, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Конфуций как-то сказал: "В 30 лет встать на ноги — то есть достигнуть зрелости и устойчивости"», — напомнил дипломат, комментируя юбилейные даты в двусторонних отношениях. В этом году исполняется 30 лет партнерству и стратегическому взаимодействию между странами, а также 25 лет Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По словам посла, российско-китайские связи опираются на прочный фундамент вечного добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и общего выигрыша.

Ранее стало известно, что в марте 2026 года Китай снизит импорт сжиженного природного газа (СПГ) до самого низкого с 2018 года уровня. Причиной такой динамики станет резкий рост цен, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, который оборачивается падением спроса.

Как следствие, в этом месяце объем китайского импорта СПГ составит лишь 3,7 миллиона тонн. Если сравнивать с мартом 2025 года, то снижение оценивается примерно в 25 процентов.

