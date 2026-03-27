09:26, 27 марта 2026Экономика

Ключевой партнер России сведет к минимуму импорт газа

Bloomberg: Китай резко снизит импорт сжиженного природного газа
Кирилл Луцюк

Фото: Bobby Yip / Reuters

В марте 2026 года Китай снизит импорт сжиженного природного газа (СПГ) до самого низкого с 2018 года уровня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты Kpler.

Причиной такой динамики станет резкий рост цен, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, который оборачивается падением спроса. Как следствие, в этом месяце объем китайского импорта СПГ составит лишь 3,7 миллиона тонн. Если сравнивать с мартом 2025 года, то снижение оценивается примерно в 25 процентов.

Агентство напомнило, что война с Ираном привела к остановке крупнейшего в мире завода по экспорту СПГ в Катаре. Кроме того, оказался фактически перекрыт Ормузский пролив, через который шло до 20 процентов мировой торговли СПГ. В свою очередь, китайские компании сократили закупки, полагаясь вместо этого на внутренний рынок газа или трубопроводные поставки.

Ранее сообщалось, что ближневосточный кризис обогатил американские энергетические компании, которые поставляют сжиженный природный газ. В начале 2026 года экспорт этого энергоносителя из США увеличился почти на треть в сравнении с тем же периодом 2025-го.

    Последние новости

    Из России собрались уйти больше десятка брендов. Среди них есть и российские

    Беспилотники «Рубикона» уничтожили батарею Patriot и попали на видео

    ОАЭ заявили о готовности применить флот в Ормузском проливе

    В США захотели ввести санкции против Венгрии из-за помощи Украине

    Инспектор ДПС погиб во время погони за скутеристом

    В Госдуме отказались сурово наказывать автоподставщиков

    В России начали готовиться к завозу мигрантов из Афганистана

    Бывший футболист выстрелил брату в пах

    Американцам обещано унижение

    Названы самые заснеженные регионы России

    Все новости
