Ключевой партнер России сведет к минимуму импорт газа

Bloomberg: Китай резко снизит импорт сжиженного природного газа

В марте 2026 года Китай снизит импорт сжиженного природного газа (СПГ) до самого низкого с 2018 года уровня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты Kpler.

Причиной такой динамики станет резкий рост цен, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, который оборачивается падением спроса. Как следствие, в этом месяце объем китайского импорта СПГ составит лишь 3,7 миллиона тонн. Если сравнивать с мартом 2025 года, то снижение оценивается примерно в 25 процентов.

Агентство напомнило, что война с Ираном привела к остановке крупнейшего в мире завода по экспорту СПГ в Катаре. Кроме того, оказался фактически перекрыт Ормузский пролив, через который шло до 20 процентов мировой торговли СПГ. В свою очередь, китайские компании сократили закупки, полагаясь вместо этого на внутренний рынок газа или трубопроводные поставки.

Ранее сообщалось, что ближневосточный кризис обогатил американские энергетические компании, которые поставляют сжиженный природный газ. В начале 2026 года экспорт этого энергоносителя из США увеличился почти на треть в сравнении с тем же периодом 2025-го.