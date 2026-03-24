Конкурент России обогатился на поставках важнейшего вида топлива

Экспорт сжиженного природного газа из США вырос почти на треть в январе

Американские энергетические компании обогатились на поставках сжиженного природного газа (СПГ) на внешние рынки в январе 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местного Министерства энергетики.

В начале этого года экспорт СПГ из США вырос почти на треть в сравнении с тем же периодом 2025-го, уточнили в Минэнерго. Суммарные объемы поставок американского СПГ на глобальный рынок достигли 15,3 миллиарда кубометров.

Основным направлением сбыта вновь оказались европейские страны, которые после резкого сокращения закупок из России стали активно переходить на топливо от альтернативных поставщиков. В итоге в начале 2026-го на долю европейских государств пришлось 82 процента всего американского экспорта СПГ.

Главными покупателями этого вида топлива из США стали Великобритания с результатом в 2,6 миллиарда кубометров. В топ-3 также вошли Турция (2,3 миллиарда) и Испания (1,4 миллиарда), а пятерку лидеров замкнули Франция (1,3 миллиарда) и Нидерланды (1,1 миллиарда).

Война в Иране, начавшаяся в конце февраля, еще в большей степени подстегнула спрос на энергоносители из Соединенных Штатов, являющихся одним из главных конкурентов России на глобальном энергорынке. Крупнейшими бенефициарами, отмечала газета The Washington Post (WP), оказались именно американские экспортеры СПГ. Наращиванию отгрузок во многом способствовал топливный кризис в ряде азиатских стран из-за масштабных перебоев с поставками нефти и сжиженного газа с Ближнего Востока. Затягивание регионального конфликта, сходятся во мнении эксперты, продолжит играть на руку американским сырьевым экспортерам с учетом роста мировых цен и спроса на ключевые виды энергоресурсов.