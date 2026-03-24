11:12, 24 марта 2026

Конкурент России обогатился на поставках важнейшего вида топлива

Экспорт сжиженного природного газа из США вырос почти на треть в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters

Американские энергетические компании обогатились на поставках сжиженного природного газа (СПГ) на внешние рынки в январе 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные местного Министерства энергетики.

В начале этого года экспорт СПГ из США вырос почти на треть в сравнении с тем же периодом 2025-го, уточнили в Минэнерго. Суммарные объемы поставок американского СПГ на глобальный рынок достигли 15,3 миллиарда кубометров.

Основным направлением сбыта вновь оказались европейские страны, которые после резкого сокращения закупок из России стали активно переходить на топливо от альтернативных поставщиков. В итоге в начале 2026-го на долю европейских государств пришлось 82 процента всего американского экспорта СПГ.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Главными покупателями этого вида топлива из США стали Великобритания с результатом в 2,6 миллиарда кубометров. В топ-3 также вошли Турция (2,3 миллиарда) и Испания (1,4 миллиарда), а пятерку лидеров замкнули Франция (1,3 миллиарда) и Нидерланды (1,1 миллиарда).

Война в Иране, начавшаяся в конце февраля, еще в большей степени подстегнула спрос на энергоносители из Соединенных Штатов, являющихся одним из главных конкурентов России на глобальном энергорынке. Крупнейшими бенефициарами, отмечала газета The Washington Post (WP), оказались именно американские экспортеры СПГ. Наращиванию отгрузок во многом способствовал топливный кризис в ряде азиатских стран из-за масштабных перебоев с поставками нефти и сжиженного газа с Ближнего Востока. Затягивание регионального конфликта, сходятся во мнении эксперты, продолжит играть на руку американским сырьевым экспортерам с учетом роста мировых цен и спроса на ключевые виды энергоресурсов.

    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    Кризисная российская отрасль получила новую поддержку

    В России резко взлетели продажи машин шведско-китайской марки

    Описаны первые секунды после мощного взрыва в доме в Севастополе

    На Украине заявили о вымирании страны

    Хабенский высказался о победе на престижной кинопремии

    Под Москвой женщина на коньках и с детской коляской вышла покататься на тонкий лед водоема

    В Кремле высказались о выборах на Украине

    Россиян призвали носить фартук

    Чиновникам одной страны рекомендовали не пользоваться лифтами из-за кризиса

    Все новости
