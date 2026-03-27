Из жизни
08:00, 27 марта 2026Из жизни

Пару арестовали за секс на кладбище

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Кадр: Jam Press

В штате Пинанг, Малайзия, пара занялась сексом на могиле и попала под арест. Об этом пишет Need To Know.

На глазах случайной посетительницы кладбища, которая пришла навестить покойного, 58-летний мужчина разделся перед полуголой 37-летней женщиной, сидевшей на надгробной плите. Заметив постороннюю, мужчина принялся натягивать штаны и извиняться.

Посетительница кладбища была неумолима. Она стала кричать, что не впервые застает их за сексом на кладбище. «Вы проявляете неуважение к покойным, совершая здесь такие непристойные действия, я вызываю полицию», — заявила она.

Пару арестовали на следующий день. Согласно предварительному расследованию, мужчина и женщина не состоят в браке. Предположительно они являются иностранцами. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Аргентине 22-летнего полицейского уволили после того, как его застали за сексом во время дежурства. Он примерно десять минут занимался сексом на газоне рядом с припаркованной патрульной машиной.

