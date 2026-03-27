В России собрались сделать иностранный алкоголь еще дороже

«Ъ»: Пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран увеличат с €3 до €5

Уже с 1 мая правительство России намерено увеличить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с трех до пяти евро за литр. Об этом со ссылкой на три источника на алкогольном рынке пишет «Коммерсантъ».

По имеющейся информации, таким образом власти надеются не только пополнить бюджет, но и остановить падение спроса на российские коньяк и виски. Нынешний размер пошлин (20 процентов от таможенной пошлины, но не менее трех евро) действует с сентября 2024 года.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский считает такое повышение достаточно серьезным и прогнозирует значительный рост цен, который неизбежно приведет к падению продаж популярных иностранных марок. Руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин согласен с тем, что доля импортного алкоголя в нижнем и среднем ценовом сегментах снизится, поскольку рост издержек частично придется переложить на пользователя.

Эксперты отмечают, что повышение стоимости продукции будет особенно заметным во втором полугодии, когда запасы ввезенного ранее алкоголя у продавцов закончатся. Кроме того, неизбежно сократится ассортимент зарубежной продукции. По мнению Московского, на рынке останется с десяток крупных зарубежных брендов крепкого алкоголя.

Впрочем, коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов полагает, что рост пошлин не слишком скажется на общем объеме продаж иностранного алкоголя. Тем не менее он согласен с тем, что повышение пошлин поспособствует защите отечественных производителей и пополнению российского бюджета.

Ранее сообщалось, что с начала марта «Росспиртпром», крупнейший производитель спирта в России, начал продавать его только по предоплате, а с 1 апреля на такой формат работы переведут все контракты. Такое решение связано с пересмотром порядка уплаты акциза и приведет к росту цен на водку.