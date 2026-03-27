Российским нефтяникам выплатят сотни миллиардов рублей из бюджета

«Петромаркет»: Выплаты нефтяникам по демпферу достигнут 220 миллиардов рублей

По итогам марта компенсации российским нефтяным компаниям в рамках демпферного механизма за продажу топлива составят 220 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты исследовательской группы «Петромаркет» сообщает ТАСС.

Из этой суммы на демпфер по бензину придется 60 миллиардов рублей, а по дизтопливу — 160 миллиардов. Выводы основаны на динамике цен на нефть и нефтепродукты на мировых биржах, а также на курсовых и логистических факторах.

Демпферный механизм устроен таким образом, что когда топливо в России стоит дешевле, чем на мировых рынках, то производители получают компенсацию, а когда дешевле — они сами выплачивают сверхдоходы в бюджет. Стратегия позволяет стабилизировать и сделать более предсказуемыми цены на АЗС, не допуская резких скачков в обе стороны.

Еще в феврале демпфер по бензину составлял минус 2,94 тысячи рублей за тонну и минус 277 рублей по дизельному топливу. Такие цифры означают, что нефтяники должны были заплатить сверх обычных налогов. В марте для бензина показатель вырос до 19 тысяч рублей за тонну, а для дизтоплива — до 37 тысяч.

Главной причиной разворота тенденции стала операция Израиля и США в Иране, повлиявшая на судоходство в Ормузском проливе и вызвавшая резкий дефицит нефти и нефтепродуктов в мире. Дополнительно свое влияние оказало некоторое ослабление рубля, увеличившее выгоду от экспорта, а также разрешение на экспорт бензина для производителей.

Последний фактор могут отменить уже в ближайшее время. В пятницу, 27 марта, у вице-премьера Александра Новака состоится заседание с участием нефтяных компаний, в рамках которого будет рассматриваться вопрос обеспеченности топливом внутреннего рынка. Источники считают, что по итогам встречи экспорт бензина запретят для всех сразу на квартал.