С российских нефтяников начали собирать дополнительные деньги в бюджет

В феврале нефтяные компании впервые за пять лет заплатили в бюджет по демпферу

По итогам февраля российские нефтяные компании впервые за пять лет перевели в бюджет дополнительные средства в рамках демпферного механизма. До этого каждый месяц они получали компенсацию за сдерживание цен на топливо внутри страны. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Минфина.

Еще в январе компенсация составляла 16,9 миллиарда рублей, но в следующем месяце им пришлось вернуть 18,8 миллиарда. В последний раз поделиться сверхдоходами нефтяникам пришлось в феврале 2021 года.

Нефтегазовые доходы бюджета за минувший месяц составили 432,3 миллиарда рублей, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. В январе показатель составлял 393,3 миллиарда рублей — минимум с лета 2020 года.

При этом отдельно доходы от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти рухнули до 314,4 миллиарда рублей, что меньше январских цифр на 16,5 миллиарда рублей.

На фоне резкого снижения нефтегазовых доходов Минфин намерен пересмотреть бюджетное правило с изменением базовой цены. Фактически речь идет о признании недостижимости необходимой для исполнения бюджета на 2026 год цены на нефть и угрозе для существования Фонда национального благосостояния (ФНБ) с текущими параметрами.

Ранее с просьбой о пересмотре формулы демпферного механизма в Минэнерго обратилась компания «Лукойл». В противном случае, отмечают в компании, под угрозой окажутся инвестиции в отрасль, а это в недалекой перспективе чревато вынужденным сокращением добычи.