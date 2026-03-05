Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:47, 5 марта 2026Экономика

С российских нефтяников начали собирать дополнительные деньги в бюджет

В феврале нефтяные компании впервые за пять лет заплатили в бюджет по демпферу
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам февраля российские нефтяные компании впервые за пять лет перевели в бюджет дополнительные средства в рамках демпферного механизма. До этого каждый месяц они получали компенсацию за сдерживание цен на топливо внутри страны. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Минфина.

Еще в январе компенсация составляла 16,9 миллиарда рублей, но в следующем месяце им пришлось вернуть 18,8 миллиарда. В последний раз поделиться сверхдоходами нефтяникам пришлось в феврале 2021 года.

Нефтегазовые доходы бюджета за минувший месяц составили 432,3 миллиарда рублей, что в 1,9 раза меньше, чем годом ранее. В январе показатель составлял 393,3 миллиарда рублей — минимум с лета 2020 года.

При этом отдельно доходы от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефти рухнули до 314,4 миллиарда рублей, что меньше январских цифр на 16,5 миллиарда рублей.

На фоне резкого снижения нефтегазовых доходов Минфин намерен пересмотреть бюджетное правило с изменением базовой цены. Фактически речь идет о признании недостижимости необходимой для исполнения бюджета на 2026 год цены на нефть и угрозе для существования Фонда национального благосостояния (ФНБ) с текущими параметрами.

Ранее с просьбой о пересмотре формулы демпферного механизма в Минэнерго обратилась компания «Лукойл». В противном случае, отмечают в компании, под угрозой окажутся инвестиции в отрасль, а это в недалекой перспективе чревато вынужденным сокращением добычи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран провел переговоры с Азербайджаном

    Зеленский окончательно определился с нефтепроводом «Дружба»

    В России появился новый автомобильный товарный знак

    Зеленский ответил Орбану на требование проверить «Дружбу»

    Имущество семьи задержанного экс первого замминистра обороны России Цаликова оценили

    Интимный момент Эммы Уотсон с наследником богатейшей семьи Мексики попал на фото

    Израиль начал следующую фазу атак на Иран

    У самолета с пассажирами на борту отвалилась дверь во время полета в США

    Стоимость российской нефти выросла до максимума за полгода

    Пытавшийся перейти границу россиянин пойдет под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok