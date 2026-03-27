Пол Маккартни выпустит сольный альбом впервые за пять лет

Пол Маккартни анонсировал сольный альбом «Парни с Данжен-лейн»

Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал первый за пять лет сольный альбом. Соответствующее сообщение появилось на сайте артиста.

18-й студийный альбом музыканта получил название «Парни с Данжен-лейн». В нем Маккартни поделился воспоминаниями о ранних годах, оказавших значительное влияние на его жизнь и карьеру. В том числе артист написал песни о детстве, проведенном в Ливерпуле, о знакомстве с фронтменом The Beatles Джоном Ленноном и о своей родной улице Фортлин-роуд.

«У нас ничего не было, но это не имело значения. Люди вокруг были замечательные, поэтому ты не замечал, как мало имеешь», — поделился Маккартни.

Ранее Пол Маккартни выпустил музыкальную композицию в знак протеста против искусственного интеллекта. Трек длится 2 минуты 45 секунд и состоит из тихого шипения и щелчков.