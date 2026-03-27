15:04, 27 марта 2026

Пол Маккартни выпустит сольный альбом впервые за пять лет

Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский музыкант, один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни анонсировал первый за пять лет сольный альбом. Соответствующее сообщение появилось на сайте артиста.

18-й студийный альбом музыканта получил название «Парни с Данжен-лейн». В нем Маккартни поделился воспоминаниями о ранних годах, оказавших значительное влияние на его жизнь и карьеру. В том числе артист написал песни о детстве, проведенном в Ливерпуле, о знакомстве с фронтменом The Beatles Джоном Ленноном и о своей родной улице Фортлин-роуд.

«У нас ничего не было, но это не имело значения. Люди вокруг были замечательные, поэтому ты не замечал, как мало имеешь», — поделился Маккартни.

Ранее Пол Маккартни выпустил музыкальную композицию в знак протеста против искусственного интеллекта. Трек длится 2 минуты 45 секунд и состоит из тихого шипения и щелчков.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Рабочего насмерть засыпало землей на стройплощадке в Москве

    Наземную операцию США в Иране описали фразой «смертельная ловушка»

    ВС России нанесли удар по «Нафтогазу» в Полтавской области

    Турист 10 дней жил в транзитной зоне аэропорта из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Российского журналиста приговорили к 11,5 года колонии

    Рубио поведал об обсуждении Украины на саммите «Большой семерки»

    Россиян призвали срочно помыть машину

    Иран попал по крупнейшему центру израильской армии

    Ребенку прострелили живот в российском регионе

    Все новости
